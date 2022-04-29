YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yeni keşfedilen "İzmir Soğanı" ile Türkiye'deki soğan türü sayısı 214'e yükseldi

Yeni keşfedilen "İzmir Soğanı" ile Türkiye'deki soğan türü sayısı 214'e yükseldi

29.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni keşfedilen "İzmir Soğanı" ile Türkiye'deki soğan türü sayısı 214'e yükseldi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ademi Fahri Pirhan, 2015'ten bu yana üzerinde çalıştıkları "İzmir Soğanı"nın bu ay "Adansonia" dergisinde yayımlanan makaleyle bilim dünyasına tanıtıldığını bildirdi.

Pirhan, yaptığı açıklamada, dünyada yaklaşık 900 kadar türe sahip olan soğan (allium) cinsinden Türkiye'de alt türleriyle 213 adet bulunduğunu belirtti.

Bunlardan 87'sinin sadece Türkiye'de olan endemik türlerden olduğunu aktaran Pirhan şunları kaydetti:

"Keşfettiğimiz Allium İzmirense Pirhan (İzmir Soğanı) türü ile bu sayı 214'e yükselmiş ve endemik sayısı da 88 olmuştur. İzmir Soğanı, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir ili Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi Projesi kapsamında Tire ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aydın dağlarının en batı ucunda yapmış olduğumuz arazi çalışması esnasında farklılığı ile dikkatimizi çekmiş olup daha sonra üzerinde yaptığımız bilimsel çalışmalar neticesinde 2022 yılı nisan ayı içerisinde 'Adansonia' dergisinde yayınlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bitkinin Türkçe ismini, yayılış gösterdiği il olan İzmir’den yola çıkarak 'İzmir Soğanı' olarak adlandırdık."​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldıSahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıGaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İzmir Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:07
Yatsı
21:33
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Protez tırnak sorusuna net yanıt! "Kaçının!"

Protez tırnak sorusuna net yanıt! "Kaçının!"

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.