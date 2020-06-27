Yeni Malatya'da tepki: Hatalar bizi bezdirdi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları mücadelede Gökhan Töre'ye çıkan kırmızı kart için tepki gösterdi.
Hatalara isyan eden Gevrek, "Yapılan hakem hataları bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama bizi de farklı şekilde düşündürmeye başladı. Konuşmuyorsun, 1 olur, 2 olur ama bu kadar hata olmaz ki! Bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık" dedi.
Ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden başkan, "İnanıyorum ki ligde kalacağız, biz hakkımızla ligde kalmak istiyoruz ve hakkımızın yenmesini istemiyoruz. Allah'ın izniyle biz ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.
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