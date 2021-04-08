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Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Kanarya, Malatya deplasmanında

08.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatya deplasmanına konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın mağlubiyetinin ardından ikinciliğe yükselen Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların BAY geçtiği haftada Yeni Malatya’yı yenerek puan farkını açmayı planlıyor…

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Kanarya, Malatya deplasmanında

Ev sahibi Yeni Malatya ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında kendi evinde galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyor. Düşme hattında 18. sırada yer alan ve son 11 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatya, Fenerbahçe’yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor…

YENİ MALATYA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeni Malatya, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele, saat 19:00'da beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, zirve takibini devam ettirmeyi hedefliyor. Fenerbahçeliler, bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig’de en son Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Geçen hafta zirveye yaklaşan sarı-lacivertlilerde 6 eksik bulunuyor.

Tedavileri devam eden Perotti, Mesut Özil, Harun, Sadık, Sangare ve Cisse mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL İLK 11

Emre Belözoğlu'nun takımını Altay-Serdar-Gökhan-Caner-Szalai-Gustavo-Ozan-Pelkas-Osayi Samuel-Samatta-Valecia onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Malatya maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe’de Dimitrios Pelkas, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasında Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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