Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Kanarya, Malatya deplasmanında

Ev sahibi Yeni Malatya ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında kendi evinde galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyor. Düşme hattında 18. sırada yer alan ve son 11 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatya, Fenerbahçe’yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor…

YENİ MALATYA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeni Malatya, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele, saat 19:00'da beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, zirve takibini devam ettirmeyi hedefliyor. Fenerbahçeliler, bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig’de en son Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.