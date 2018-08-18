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Fener'i Volkan yaktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü Volkan Demirel'in hatasında Aleksic'ten geldi. Fenerbahçe bu sonuçla ligin ilk mağlubiyetini yaşadı.

Fener'i Volkan yaktı!

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maça konuk Fenerbahçe etkili başladı. Slimani'yle duvar pası yapan Ayew topu geriye çıkardı ancak Malatya savunması son anda araya girip tehlikeyi önledi.

Oyunu dengeleyen Malatyaspor, Pereira ve Adem Büyük ile net fırsatlardan yararlanamadı. Temponun bir an olsun düşmediği karşılaşmada Fenerbahçe de Slimani, Barış Alıcı ve Mehmet Ekici ile girdiği pozisyonlardan gol çıkartamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Fenerbahçe çok başkılı başladı. 48'de Mehmet Ekici ceza alanına girmeden şutu yandan auta giderken, 50. dakikada Ayew'in volesi 52'de ise Slimani'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Şener'in ortasında Slimani'den önce Ertaç'ın yumrukladığı topa Barış vurdu ancak Malatya savunması topu çizgiden çıkardı. 70'te Guilherme, Fenerbahçe savunmasının arkasına doğru nefis bir top gönderdi, sol çaprazdan topun gelişine nefis vuran Aleksic, Volkan Demirel'in de hatasıyla topu ağlara yollayarak Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin çabası sonuç vermedi ve Malatyaspor maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 3 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor ise ligde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Aleksic Fenerbahçe volkan demirel

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Takım
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Okuyucu Yorumları 39 yorum
beter olun şikeci reziller...
yine başladık mal mal oynamaya :((((
ya bu adamı takımda tutanda kabahat agarmış orası burası bu sene de bir caçık olmaz bu takımdan
Başlık doğru satın ya şu Volkan'ı üzerine bi top geldi onu da içeri aldı.
volkan 2 yıldır yakıyor pil bitmiş orta alanda top yapan afam yok şener bitmiş
feneri volkan yakti derken neyi kast ediyorsun. futbolmu savaşmı. yenilenmalatya olunca malatyayı kim yakmiş olacak futbola saygı gösterin . malatya tebrikler diyeceğinize feneri volkan yaktı. içimden küfür etmek geçti
demek ki çok zengin olmak...çok iyi yönetmek anlamına gelmiyormuş.... ali koç...!!! herkesi hayal kırıklığına uğratın... zaten benfika gibi vasat takımı yenemezsen malatyayıda yenemezsin..
ağlama fenevv ?? ?'?
rezalet rezalet rezalet derhal ali koç ve getirdiği ekip pılısını pırtısını toplayıp gitsinler utanç verici bu yıl bırakın 2 ciliği ortasıralar bile zor artık tamamen fenerbahçe maçlarının haberlerine bile bakmayacağım not bende bir fb liyim avrupanan ilk turda mat likde ilk maçta mat
fenere kitlemişler mi?
Volkan ve yine hata sabır etmekten sıkıldık yine mağlubiyet sorun oyuncularda bence Ali Koçun buna yapacak bişeyi yok gönder guilianoyu volkanı alperi bi halta yaramıorlar zaten
ağlama fener ????
yok abi ben bu takima gelen hocalari anlamiyorum adam psvden geliyor 4-3-3 sistemiyle burdada bunu onatacam diyor hala aykut kocamandan kalma sacma sapan taktikle sahadayiz.. tek santrafor arkasinda forvet rolünde bir oyuncu oynuyor nasil 4-3-3 tür bu.. mehmet topal en cok pas isabeti olan yyerli oyuncuymus sokayim öyle isabet oranina sagina soluna kaleciye pastan baska pasi yok 1 tane hücuma yönelik pasi yok.. bu takima stoper arayacaklarina hasan ali ve sener gibi 2 tane kalasin yerine adam alin bu kadar kolsuz bek olunmaz.. ptt 1. lig bunlarla dolu ne isi var böyle kabiliyetsizlerin takimda
fenerden bu senede bir cacık olmaz gibi görünüyor.
Beter olun
Ohhh sevinçten kudurim
Malatya iyi takımmış. O golü çoğu kaleci yerdi.
malatya malatya bulunmaz eşin
volkan napsın saçmaladınız takım yuruyordu
Fener'in rakipleri formadan çekinmeseler kanarya averaj takımı olur...
Ne oldu Aykut düşmanları ses kesildi bu olmadı Ersun oda olmadı alexgelsAle
yanmış yanacağı kadar zaten
bu yıl ilk 5 e girer fener
bu yıl ilk beşe girer fener
ya hadi feneri volkan yaktı kardesim sut atamıyosun ya varmı boyle bişey bu futbolcuları comollimi secio allah askına slimaniyi nerden buldunuzda aldınız ayew napıo barış barış dıyolar tamam genc oyuncu ıyı olucak 60 dak buna bel baglama ya h ali 10 senedir fb de adam halen orta kesemıo m topa souza yıne yan yana top cıkaramıyolar olucak şey diil yani bu takımla yine zor bu iş kimse umut bağlamasın aynı senaryolar devam sampıyonlar liginden ekendil lige döndük yine puan kayıpları başladı bilmiorum zor fb nin performans kotu
İNANMIYORUM YAAAAAA!!!!!
Vardar ı geçemeyince KOCAMAN ı beğenmeyip COCU yu getirdik Ne büyük başarı ki daha ikinci hafta da malatyaya yenildik. Bari sezon başında şampiyonlar ligi uefa falan deyip te milleti güldürmeyin bize. . .????
Anadolu kulüblerinin güçlügüne çok mutlu oluyorum üç büyüklülerin yerinden olmama ragmen :-)
Volkan istemediği her hocaya yaptığı gibi yine maçı sattı. Hasan ali volkan dirar josef topal gibi çok para kazanıp bi halta yaramayan yiyici kazmalar oldukça fenerden bi b.k olmaz
desene bu senede cok cektirecen fenerim bize he
Fenerbahçe'liliğine birşey demem ama hayatımda gördüğüm en kazma topçusun Volkan Demirel. Üzerine gelen topu tutmaktan acizsin. Şampiyonlar ligine de senin hatalı yediğin gollerden gidemedik.
Bravo tek kelime
Çocuk bu takımı ancak ilk 10 a sokar.Kimse feneri geçen seneki gibi şampiyonluk kovalamasını beklemesini.Gerçekler acıdır
tipik volkan
Savunma hatalı volkan aynı volkan
ilk beşe girer fener
Benfica maçında Feneri yaktı , şimdide Malatya maçında ..Yanından geçen topa müdahale edemiyor bu artist kaleci..Bu adamla maçlara devam ederse Fenerbahçe daha çok puan kaybeder..
İstisnasız her sene bu fotoğrafı görüyoruz. Hem Avrupa elemelerinde hem ligin ilk 10 haftasında Volkanın yediği hatalı goller bütün sezona mal oluyor. 37 yaşında bir adamda bu kadar ısrar nedendir anlamıyorum. Biz kötüleyince Volkan en büyük Fenerbahçeli, biz hain oluyoruz. Daha kaybedecek kaç şampiyon ligi ve kaç şampiyonluk var söyler misiniz ???
Anadolu spor :-)
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