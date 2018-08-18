Fener'i Volkan yaktı!

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maça konuk Fenerbahçe etkili başladı. Slimani'yle duvar pası yapan Ayew topu geriye çıkardı ancak Malatya savunması son anda araya girip tehlikeyi önledi.

Oyunu dengeleyen Malatyaspor, Pereira ve Adem Büyük ile net fırsatlardan yararlanamadı. Temponun bir an olsun düşmediği karşılaşmada Fenerbahçe de Slimani, Barış Alıcı ve Mehmet Ekici ile girdiği pozisyonlardan gol çıkartamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Fenerbahçe çok başkılı başladı. 48'de Mehmet Ekici ceza alanına girmeden şutu yandan auta giderken, 50. dakikada Ayew'in volesi 52'de ise Slimani'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Şener'in ortasında Slimani'den önce Ertaç'ın yumrukladığı topa Barış vurdu ancak Malatya savunması topu çizgiden çıkardı. 70'te Guilherme, Fenerbahçe savunmasının arkasına doğru nefis bir top gönderdi, sol çaprazdan topun gelişine nefis vuran Aleksic, Volkan Demirel'in de hatasıyla topu ağlara yollayarak Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin çabası sonuç vermedi ve Malatyaspor maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 3 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor ise ligde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

