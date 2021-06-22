Yeni Malatyaspor 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programının belli olduğu bildirildi.
Takımın ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya'da başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"6 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Malatya'da devam edecek olan takımımız, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant'ta topbaşı yapacak. İkinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz'da son bulacak. Takımımız, 2 günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da Bolu'da tekrar toplanacak. Son etap kamp çalışmaları ise 1 Ağustos'ta son bulacak."
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