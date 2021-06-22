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Yeni Malatyaspor 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

22.06.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programının belli olduğu bildirildi.

Takımın ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya'da başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Malatya'da devam edecek olan takımımız, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant'ta topbaşı yapacak. İkinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz'da son bulacak. Takımımız, 2 günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da Bolu'da tekrar toplanacak. Son etap kamp çalışmaları ise 1 Ağustos'ta son bulacak."

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Süper Lig Yeni Malatyaspor

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