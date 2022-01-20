Yeni Malatyaspor, 1989'da kazada hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Malatya deplasmanına gelirken geçirdiği kazada hayatlarını kaybeden futbolcuları ve teknik heyeti rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.



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