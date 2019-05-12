Yeni Malatyaspor 3 - 1 Erzurumspor

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Ömer Şişmanoğlu son sözü söyledi ve Yeni Malatyaspor maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 47 yaparken, Erzurumspor ise 32 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile BB Erzurumspor karşılaştı. İlk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci devreye Yeni Malatyaspor golle başladı. 50'de Aleksic takımını öne geçirdi.

Goller: Dk. 50 Aleksic, Dk. 62 Bifouma, Dk. 90+4 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 75 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Chebake, Dk. 50 Aleksic, Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Sunu, Dk. 57 Kanstrup, Dk. 90+4 Lokman Gör, Dk. 90+7 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Opseth'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Chebake'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün vuruş yapan Aleksic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

52. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Sunu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Taylan Antalyalı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içerisinde buluşan Sunu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odasından gelen uyarı sonrasında Sunu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic'in ceza sahası dışından pasıyla buluşan Bifouma'nın bekletmeden vuruşu kaleci Sehic'ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Bifouma, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0

70. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Adem Büyük'ün vuruşu direkten döndü. Bifouma'nın tamamladığı top savunmaya çarparak kornere çıktı.

75. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kamara'nın ceza sahası içerinde verdiği pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu kaleci Sehic'in sağından topu ağlara yolladı: 3-1

90+8 dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Lokman Gör ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Leo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Lokman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR merkezinden gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

