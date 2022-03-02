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Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh de idmanda takımla çalıştı.

Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına başladı.

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