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Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

16.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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