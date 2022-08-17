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Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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