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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ve Da Costa ile anlaşmaya yakın

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 07.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteye Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük ve Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ve Da Costa ile anlaşmaya yakın

Son olarak Sparta Prag’dan forvet Benjamin Tetteh’e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı ve Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük’ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

Trabzonspor’un 34 yaşındaki stoperi Costa ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor tecrübeli futbolcuyla her an sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Portekiz asıllı Fas milli takım oyuncusu Manuel da Costa Türkiye’de Başakşehir forması da giydi.
Yeni Malatyaspor’un transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim ise Galatasaraylı Adem Büyük, yeni sezon öncesi kulübüyle yollarını ayıracağı öğrenilen Adem’in eski takımı Yeni Malatyaspor’a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Geçen sezon Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem’in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük’ü düşündüğü öğrenildi.

Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi. (İHA)

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