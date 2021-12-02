Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı saat kaçta?

Bugün gerçekleşecek Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçının detayları merak ediliyor. Yeni Malatyaspo geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı. Peki Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı ile iki takım bugün mücadele edecek. Yeni Malatyaspor Süper Lig'de önceki hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı. Akhisarspor'da sahasında Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sporseverler maç saatini ve kanalını araştırıyor.

Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı bugün yani 2 Aralık 2021 tarihinde saat 15:00'da başlayacak. Heyecanla takip edilen karşılaşma A Spor kanalından canlı şekilde yayınlanacak.

TFF 2. Lig temsilcisi Akhisarspor 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Yeni Malatyaspor’un konuğu olurken, Turgut Doman’ın Has Hakem olarak yöneteceği mücadele Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil siyahlı takım mücadeleye Yılmaz Atabarut Spor Tesisi’nde çıktığı sabah ve akşam antrenmanları ile hazırlanmıştı.

