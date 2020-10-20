YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine korona virüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor aşığı Fadime nine korona virüse yenik düştü

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Sıkı bir Yeni Malatyaspor taraftarı olan 93 yaşındaki Fadime Çınar, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.Adeta Yeni Malatyaspor aşığı olan Fadime Çınar, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sıkı bir Yeni Malatyaspor taraftarı olan 93 yaşındaki Fadime Çınar, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Adeta Yeni Malatyaspor aşığı olan Fadime Çınar, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeni Malatyaspor Kulübü de bir taziye mesajı yayımlayarak, "Korona virüs ile mücadele eden renklere aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi, Fadime Çınar’ın (93) vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:17
İkindi
15:20
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Çınar’dan dini hassasiyet vurgusu
Başkan Çınar’dan dini hassasiyet vurgusu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
İş Adamı Murat Tokmak’ın Acı Günü
İş Adamı Murat Tokmak’ın Acı Günü
Yeşilyurt'ta Hüsnü Hat Kursu
Yeşilyurt'ta Hüsnü Hat Kursu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.