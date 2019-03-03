SPOR

Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor maçında 1-0 öne geçmesini sağlayan penaltı pozisyonu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hakem Fırat Aydınus'un pozisyonu incelemek için VAR'a gitmemesine tepki yağdı.

Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Başakşehir ilk yarıda Emre Belözoğlu'nun atttığı penaltı golüyle öne geçti. Hakem Fırat Aydınus'un verdiği penaltıya sosyal medyadan tepki yağdı.

Söz konusu pozisyonda 41. dakikada Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluştu. Yeni Malatyasporlu Bülent Cevahir ile ikili mücadelesinde Arda Turan yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Bu anlarda VAR odası Fırat Aydınus'a pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye etmezken, topun başına gelen Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı.

Pozisyon sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı. VAR odası ve Fırat Aydınus'un kararları eleştirilirken, pozisyonda Arda Turan'ın faul yaptığı iddia edildi.

"HAKEM TRİOSU FIRAT, EMRE VE ARDA"
Spor yorumcusu Uğur Meleke, "Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında hakem triosu Fırat Aydınus, Emre Belözoğlu ve Arda Turan. Her pozisyonu tartışıyor, konsorsiyum yoluyla maçı yönetiyorlar!'" şeklinde tweet attı.

"ARDA FAUL YAPMIŞ"
Sabah Gazetesi muhabiri Taner Karaman penaltı pozisyonu için, "Arda Turan faul yapmış ve Başakşehir penaltı kazanmış. Pozisyonun Fırat Aydınus tarafından izlenmesi gerekirdi" ifadesini kullandı.

A Spor yorumcusu Evren Turhan ise "Neler oluyor yine... Aynı senaryolar devam. VAR arızalı, bugün Riva'da da arıza varmış. Akşama düzelir merak etmeyin" dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Avcı'nın Aybaba'ya karşı karnesi iyiAvcı'nın Aybaba'ya karşı karnesi iyi
Aybaba revizyona gidiyorAybaba revizyona gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir fırat aydınus

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş gelişmesi!

El Clasico'da Ramos ve Messi gerginliği

El Clasico'da Ramos ve Messi gerginliği

El Clasico'yu kazanan yine Barça

El Clasico'yu kazanan yine Barça

Nefes kesen maçta kazanan olmadı

Nefes kesen maçta kazanan olmadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Başakşehir ayrılığı açıkladı

Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir'den bir transfer daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Abdullah Avcı'nın Samet Aybaba'ya karşı karnesi iyi

Avcı'nın Aybaba'ya karşı karnesi iyi

Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor

Aybaba revizyona gidiyor

Arda Turan: Galatasaray ve Beşiktaş ile başa çıkmak çok zor

Arda'dan şampiyonluk sözleri

Abdullah Avcı: Ben de oyuncu da hakem de hata yapıyor

''Hakem de hata yapıyor''

Antalyaspor-Başakşehir maçında Arda Turan'dan örnek hareket!

Arda Turan maça damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.