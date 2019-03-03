Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Başakşehir ilk yarıda Emre Belözoğlu'nun atttığı penaltı golüyle öne geçti. Hakem Fırat Aydınus'un verdiği penaltıya sosyal medyadan tepki yağdı.

Söz konusu pozisyonda 41. dakikada Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluştu. Yeni Malatyasporlu Bülent Cevahir ile ikili mücadelesinde Arda Turan yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Bu anlarda VAR odası Fırat Aydınus'a pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye etmezken, topun başına gelen Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı.

Pozisyon sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı. VAR odası ve Fırat Aydınus'un kararları eleştirilirken, pozisyonda Arda Turan'ın faul yaptığı iddia edildi.

Maçın hakem triosu: Fırat Aydınus-Emre-Arda...

Her pozisyonu tartışıyor ve konsorsiyum yoluyla maçı yönetiyorlar! — Uğur Meleke (@UgurMeleke) March 3, 2019

"HAKEM TRİOSU FIRAT, EMRE VE ARDA"

Spor yorumcusu Uğur Meleke, "Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında hakem triosu Fırat Aydınus, Emre Belözoğlu ve Arda Turan. Her pozisyonu tartışıyor, konsorsiyum yoluyla maçı yönetiyorlar!'" şeklinde tweet attı.

"ARDA FAUL YAPMIŞ"

Sabah Gazetesi muhabiri Taner Karaman penaltı pozisyonu için, "Arda Turan faul yapmış ve Başakşehir penaltı kazanmış. Pozisyonun Fırat Aydınus tarafından izlenmesi gerekirdi" ifadesini kullandı.

A Spor yorumcusu Evren Turhan ise "Neler oluyor yine... Aynı senaryolar devam. VAR arızalı, bugün Riva'da da arıza varmış. Akşama düzelir merak etmeyin" dedi.

