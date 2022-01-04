Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF tarafından ağırlandı! Sosyal medyadan tepki yağıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'ya sevk edilip ceza alan Adil Gevrek'i bir gün sonra ağırlaması sosyal medyada gündem oldu. Ziyaret TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü.

Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

PFDK SALDIRIDAN CEZA VERDİ

28 Aralık 2021'de toplanan PFDK, Adil Gevrek'e müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/2-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 32.500 TL para cezası verdi.

1 GÜN SONRA NİHAT ÖZDEMİR AĞIRLADI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakeme saldıran Adil Gevrek'i bir gün sonra makamında ağırladı. TFF'nin internet sitesinden şöyle duyruldu:

"Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yer aldı. Ziyarette futbola ilişkin genel konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu."

TEPKİ YAĞIYOR

Bu ziyaretin ardından taraftarlar TFF'ye tepki gösteriyor. Bu konu hakkında yüzlerce Tweet atan futbol severler başta Nihat Özdemir olmak üzere tüm federasyon yetkililerine tepkilerini belirtiyor.

