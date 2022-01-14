Yeni Malatyaspor, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." denildi.



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