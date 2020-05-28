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Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin koronavirüs testi pozitif

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.05.2020 19:41 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin koronavirüs testi pozitif

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
komedi. demek ki kurallara uymuyorlar. en üst düzeyde hayat standardına sahipler
Takımda oynayacak adam kalmadı.Uyuma TFF!!!
haydi buyur buradan yak
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