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Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ve Chebake şoku

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 22.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan Adem Büyük ve Issam Chebake’nin son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Ayaz, iki futbolcunun da yapılan tetkiklerinde adale zorlanması tespit edildiğini ve 1-3 hafta sahalardan uzak kalabileceklerini belirtti.

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ve Chebake şoku

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük ve Issam Chebake’nin son durumları ile ilgili Kulüp Doktoru Hakan Ayaz’dan açıklama geldi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların son durumları hakkında bilgiler veren Ayaz, Konyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük ve Chebake’nin yapılan muayene ve tetkiklerinde uyluk arkasında adale zorlanması tespit edildiğini belirtti. Ayaz, her iki futbolcunun da tahmini olarak 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü açıklandı.

Öte yandan ülkelerinin milli takım maçlarına katılan ve sakatlanan Lukoki ile Youssouf’un ise takımla birlikte antrenmanlara katıldığı ve oynayıp oynamayacaklarının ise maç günü belirleneceği öğrenildi.

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