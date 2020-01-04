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  4. Yeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklaması

Yeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklaması

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilen Guilherme için önemli açıklamalar yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklaması

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Guilherme için Yeni Malatyaspor'dan resmi açıklama yapıldı.

Malatya ekibinin başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Brezilyalı oyuncu için henüz resmi bir teklif almadıklarını söyledi.

"TEKLİF GELİRSE..."

Transfere açık kapı bırakan Gevrek, "Guilherme için herhangi bir takımla görüşmedik. Ancak özellikle büyük takımlardan teklif gelirse değerlendiririz. Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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