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Yeni Malatyaspor’dan hakem Mete Kalkavan'a tepki

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Fenerbahçe maçındaki sayılmayan golleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mina’nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik. Pozisyon tertemiz. Hakem Mete Kalkavan o pozisyonda kararsız kaldı ama VAR’a da başvurmadı. Nedense son haftalarda hatalar hep lehimize yapılıyor" dedi.

Yeni Malatyaspor’dan hakem Mete Kalkavan'a tepki

Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor’da mücadeleyi değerlendiren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, attıkları golün iptal edilmesine anlam veremediklerini söyledi.

2 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirten Hakkı Çelikel, "Karşılaşmanın geneline bakıldığında daha net pozisyonu olan taraf biziz. Özellikle ilk yarıda gole çok yaklaştığımız anlar var. Mina’nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik. Pozisyon tertemiz. Hakem Mete Kalkavan o pozisyonda kararsız kaldı ama VAR’a da başvurmadı. Nedense son haftalarda hatalar hep lehimize yapılıyor. İlginçtir Fenerbahçe’nin penaltı pozisyonu için VAR’a gitti hakem. Maç genelinde de takdir haklarını hep onlardan yana kullandı. Lütfen birisi çıksın bana o golün neden iptal edildiğini açılmasın" ifadelerini kullandı.

"LİGDE İYİ İŞLER YAPARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Çelikel, ilk 5 mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini de dile getirerek, "Ligin son 3 haftasında sahadan beraberliklerle ayrıldık. Bu maçlar kazanabileceğimiz maçlar mıydı, evet kazanabilirdik. Ama geriye takılıp kalacak değiliz. Yeni Malatyaspor iyi bir takım ve ligde iyi işler yaparak yoluna devam edecektir. Taraftarımızın da desteğiyle iyi noktalara gelmek istiyoruz. Henüz bu maratonun zorlukları başlamadı. Puanlar birbirine oldukça yakın. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Hakkı Çelikel Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hakem Mete Kalkavan Malatyanın buz gibi golünü iptal etti.Fenerbahçenin yarıştan kopmaması için herkes seferber olmuş ama Allahın adaletine bak ki Emre penaltıda topa vuramadı ve kaçırdı...
Ali Koc cikip bi aciklama yapsin. Malatyanin hakkini yedi hakemler durduk yere golü saymadi ustelik fener galip gelsin diye durduk yere penalti caldi. bir aciklama yayinlasinlar feryat digan etsinler de gorelim bakalim.
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