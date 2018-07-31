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Yeni Malatyaspor'dan Tarık Çamdal açıklaması!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 31.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Tarık gibi isimler bizim takımımızla anılıyor olabilir. Bunlar normal şeyler. Ama Tarık ile ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı, gündemimizde de öyle bir şey yok" dedi.

Yeni Malatyaspor'dan Tarık Çamdal açıklaması!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 4 transfer daha yapacaklarını ve bu hafta içinde bir ya da iki futbolcuyla sözleşme imzalayabileceklerini söyledi.

Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadrolarını yüzde 80 oranında koruduklarının altını çizen Gevrek, şöyle konuştu:

"Gidenlerin ardından 3 transfer yaptık ama 4 oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Bu transferler maddi anlamda kulübümüze yük olmamalı. Kamp bitti, belki geciktik bunu biliyoruz. Ama bazen istediğiniz oyuncuyu getirmek kolay olmuyor. Malatya'ya gelmek istemeyen oyuncular maalesef olabiliyor. Bir aksilik olmazsa bu hafta 1-2 oyuncuya imza attırabiliriz. Diğer 2 oyuncuyu da inşallah en kısa sürede takımımıza katmış olacağız. Bunlar yabancı ve önemli oyuncular. Şimdi bitmeden isim vermek doğru olmaz. Görüşmeler sürüyor. İmza atmadan bir şey demek olmaz ama yüzde 80'i bitti."

"Sadık'a resmi teklif yok"

Adil Gevrek, savunma oyuncuları Sadık Çiftpınar'a resmi bir teklifin gelmediğini açıkladı.

"Sadık'la alakalı gelen resmi herhangi bir teklif yok." sözlerini kullanan Gevrek, "Evet, konuşuldu, görüşmeler de yapıldı ama bu görüşmeler sadece ikili görüşmeler seviyesinde kaldı. Sadık sadece takip edildi, izlendi, soruldu ama transfer konusunda bir şey olmadı ya da görüşmeler bitme noktasına gelmedi. Diğer birkaç oyuncumuz daha konuşuldu. Azubuike ile alakalı bazı görüşmeler oldu. Özellikle yurt dışından ciddi görüşmeler var. Onlar henüz netleşmediği için herhangi bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gevrek, Galatasaraylı Tarık Çamdal'la ilgilenmediklerini de aktararak, "Tarık gibi bazı isimler bizim takımımızla anılıyor olabilir, bunlar normal şeyler ama Tarık'la ya da yazılan oyuncularla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı, gündemimizde de öyle bir şey yok." açıklamasında bulundu.

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