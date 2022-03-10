Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.
Malatya ekibi, sezon başında Gabon Milli Takım oyuncusu olan ve Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dijon FCO forması giyen Ndong'u kiralık olarak satın alma opsiyonlu transfer etmişti.
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