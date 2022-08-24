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Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

24.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a gidecek.

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