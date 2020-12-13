Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında kendisini aştı

Süper Lig’in 12. haftasında Kadıköy deplasmanına çıkan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında etkili bir oyunla 3-0’lık galibiyete ulaşırken, istatistiklerde de kendini aştı.

Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle öne geçen Malatya ekibi, Umut Bulut’un attığı kafa golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının hemen başında Ndayishimiye’nin kafa golüyle farkı 3’e çıkaran Yeni Malatyaspor, 4 önemli fırsattan da yararlanamadı. Bu sezon çıktığı maçlarda ilk kez 3 gol atma başarısı gösteren Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda girdiği gol pozisyonu sayısını da geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı" derken, Fenerbahçe rakibi karşısında 5 pozisyon bulabildi. Sarı-lacivertliler ilk pozisyonunu 38. dakikada Mert Hakan'la yakaladı.

ANTALYASPOR'A KARŞI 5 POZİSYON

Süper Lig’in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, bu maçta 3 pozisyon yakalayıp skor üretememişti. Ligin ikinci haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-siyahlılar. Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golün dışında Fofana ve Karim Hafez ile de 2 pozisyon yakalamıştı. 3. haftada deplasmanda Trabzonspor’a 3-1 kaybeden Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi, Adem Büyük’ün penaltı golü dışında yalnızca 1 pozisyona girebilmişti. İlk galibiyetini 4. haftada Antalyaspor’u 1-0 yenerek alan Yeni Malatyaspor, bu maçta 5 pozisyon yakalamıştı. Tetteh bu maçta 1 gol atarken, bu futbolcu 2 net pozisyondan yararlanamadı, 1 şutu da direkten döndü. Semih Kaya’nın kaçırdığı golle birlikte Yeni Malatyaspor, Antalya karşısında 5 pozisyon yakalamıştı.