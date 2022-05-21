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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifreli mi?

21.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı için taraftarın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İki ekip sezonun son mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç öncesi, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifreli mi? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifreli mi?

Süper Lig'in 38. Hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor , Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip sezonun son mücadelesinde karşılaşacak. Peki Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifreli mi? Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair bilgiler haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Fenerrbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Malatyaspor Stadı'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç BU akşam saat 19.00'da oynanacak.

Maç, beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı.

Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikgücüspor 2 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan Ağrıspor 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı.

Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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