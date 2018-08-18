Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında skorboard krizi: Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Galatasaraylıları çıldırtan olay... Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi takımın stadyum yetkilileri, skor tabelasına Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın skorunu yansıttı.
Sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndü ve ağır tepki gösterdiler.
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