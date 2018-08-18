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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında skorboard krizi: Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2018 22:13 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Galatasaraylıları çıldırtan olay... Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi takımın stadyum yetkilileri, skor tabelasına Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın skorunu yansıttı.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında skorboard krizi: Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Galatasaraylıları çıldırtan olay... Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi takımın stadyum yetkilileri, skor tabelasına Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın skorunu yansıttı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndü ve ağır tepki gösterdiler.

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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray

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