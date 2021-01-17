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Yeni Malatyaspor geri döndü!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 17.01.2021 18:26 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, sahasında geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi; ligde 5 maç sonra kazandı.

Yeni Malatyaspor geri döndü!

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatyaspor, sahasında ilk yarısını geride kapadığı maçta Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Evsahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 50'de Kubilay Kanatsızkuş, 61'de Umut Bulut, 74'te Mustafa Eskihellaç kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golünü 30'da Milan Skoda (penaltı) attı.

Ligde 5 maç (2 beraberlik, 3 yenilgi) sonra kazanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor, puanını 24'e yükseltti.

Ligde 5 maçtır (3 beraberlik,2 yenilgi) galip gelemeyen Çaykur Rizespor ise 21 puanda kaldı.

YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: 4-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 46 Acquah), Wallace, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Ndayishimiye, Fofana (Dk. 46 Karim Hafez), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. Ahmet Ildız), Umut Bulut (Dk. 88 Zuqui)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak (Dk. 80 Alberk Koç), Doğan Erdoğan (Dk. 62 Tunay Torun), Abdullah Durak, Donsah, Michalak (Dk. 80 Mithat Pala), Fernando (Dk. 62 Samudio), Skoda (Dk. 70 Kemal Rüzgar)

Goller: Dk. 30 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor). Dk. 46 ve 50 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 61 Umut Bulut, Dk. 74 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Melnjak, Dk. 44 Skoda (Çaykur Rizespor)

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