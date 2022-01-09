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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

09.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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