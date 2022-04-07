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Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.04.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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