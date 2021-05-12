Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 41. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sarı-siyahlı takımın gelecek yıl için planlarını yapabiliyor olmasının büyük bir mutluluk ve başarı olduğunu söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak bulundukları süreçten kolay çıkmadıklarını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un geçen sezonu düşme hattında tamamladığını ancak küme düşmenin kaldırıldığını hatırlatan Buz, bu sezon çok depresif bir durumda Yukatel Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hakikaten kolay değildi. Bugün bir haftamız daha var ve 45 puan yaptık. Hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Çaykur Rizespor deplasmanından pazar sabahı geldik, pazartesi kampa girdik, bugün maça çıktık. Bizim için de önemli bir puandı. Çaykur Rizespor deplasmanında da çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın genlerini, genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu da başardığımız için Allah'a şükürler olsun, çok mutluyum."