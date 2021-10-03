Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sergiledikleri futbolun ve aldıkları sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ve kazanmak için hafta içerisinde iyi hazırlandıklarını aktarırken, skorun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Milli maç arasına galip girmeyi planladıklarını anlatan Buz, "Maalesef istediklerimizi yapamadık. 2-0 mağlup olduk. İstediklerimizi hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık, ona çok üzüldüm." diye konuştu.

- "Her zaman Malatyaspor'umuzun iyi olmasını istiyorum"

İrfan Buz, takımın 5 haftadır kötü gittiği ve istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Hakikaten baktığımızda son haftalarda skoru alamadık ama çok kötü de oynamadık. Bugün kötü oynadık, bugün yenilgiyi hak ettik. Ona çok üzülüyorum. Bir de biliyorsunuz benim Malatya ile çok farklı bir bağım var. Hiçbir zaman Malatya'nın, Malatyaspor'un kötü olmasını istemiyordum. İlk geldiğimde çok iyi hatırlıyorum, o zaman 5 puandaydık, TFF 1. Lig'deydik. Çok daha zor şartlarda ligde kaldık, ikinci senemizde Süper Lig'e çıktık, insanları sevindirdik. Üçüncü sene, geçen sene geldiğimizde 45 puanla ligde kaldık. Hep mutluluklar yaşadık ve insanlara burada o mutlulukları yaşatmaya çalıştık. Tabii ki bunun durum değerlendirmesi yönetimimizle birlikte yapılacaktır. Ben her zaman Malatyaspor'umuzun iyi olmasını istiyorum. Yönetimimizle birlikte oturacağız, konuşacağız, değerlendirme yapacağız."

- Erdoğan: "Deplasmanda iyi bir galibiyet oldu"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, milli maç arası öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Oyuncularının ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiğini ve rakibe fazla pozisyon vermediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem tatili iyi geçirmek hem de önümüzdeki maça daha sağlıklı hazırlanmamız için deplasmanda iyi bir galibiyet oldu. Maçtan önce de oyuncularımızla konuştuğumuzda, içinde bulunduğu sıkıntılı ortamda rakibin sahada çok mücadele edeceğini, deneyimli oyunculara sahip olduklarını, iyi konsantre olmamız, en az onlar kadar mücadele etmemiz gerektiğini paylaştık. Oyun anlamında bugün daha fazla ikinci bölgede bekleyip, bloklar arasındaki mesafeleri kısa tutup, kazandığımız toplarla, kenar oyuncularımızla, forvet oyuncumuzla çabuk hücuma çıkmaya çalıştık. Bunu da maçın genelinde iyi başardığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde rakibi analiz ederken, özellikle savunma arkası çok etkili paslarla tehlike yarattıklarını görmüştük. Oyuncularımızı hafta içi antrenmanlarda iyi hazırladığımızı düşünüyorum."

