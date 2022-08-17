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Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla sözleşme imzaladı

17.08.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla birer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-siyahlı takımın formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon takım formasını giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile de 1 yıllık anlaşma yapıldığı kaydedildi.

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