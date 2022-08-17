Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla birer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-siyahlı takımın formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon takım formasını giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile de 1 yıllık anlaşma yapıldığı kaydedildi.



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