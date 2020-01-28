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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Teknik Direktör Kemal Özdeş’e güvendiklerini belirterek, "Onun yönetiminde çıkacağımız ilk maçı kazanıp camiamıza da güven aşılamak istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada yeni teknik direktörleri Kemal Özdeş yönetiminde çıkacakları ilk maçı kazanarak, camiaya güven aşılamak istediklerini söyledi.

"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Kulüp olarak ikinci yarıda başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Çelikel, "Bir teknik adam değişikliği yaşadık. Yeni teknik direktörümüz camiamıza bir kez daha hayırlı olsun. Kemal hocamız kendisini kanıtlamış bir teknik adamdır. Kendisine inanıyoruz. Camia olarak hocamızın arkasında durursak başarı da gelir. Kemal Özdeş yönetiminde çıkacağımız ilk maçı kazanıp camiamıza da güven aşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİ TRANSFER DE KUMAŞI OLAN FUTBOLCULAR"

Transferde Remi Walter’dan sonra İzlandalı Vidar Örn Kjartansson’u kadroya kattıklarını hatırlatan Hakkı Çelikel, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim olarak titiz davranarak önemli transferler yaptığımızı düşünüyorum. Remi Walter’dan sonra Vidar Örn Kjartansson’a da imza attırdık. İki transfer de kumaşları olan futbolcular. Bize faydalı olacaklarını düşünüyoruz. Daha önce de transferde güzel işler yaptık. Bu isimler de transfer komitemizin ince eleyip sık dokumasının ürünü. İnşallah kısa sürede takımımıza uyum sağlayacaklardır" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kemal özdeş Yeni Malatyaspor

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