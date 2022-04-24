Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Malatya tarihinin en zor zamanlarını yaşıyor." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuşunca yanlış anlaşılabildiğini onun için bazen susmak gerektiğini söyledi.

Teknik direktör koltuğunda oturanların biraz halkın dilinden konuşması gerektiğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Basit örneklerle anlaşılmaya çalışıyorum. Geçen hafta Galatasaray maçında da söylemiştim. Dünle bugün kavga ederse kaybeden gelecek olur demiştim. Orada da kendimden örnek verdim, 'yeter ki arkan olsun' dedim. Öteki mübalağa sanatıydı. Ben orada mübalağa sanatı yaptım, 6 kere küme düşüren, aslında ben kendini ortaya koydum orada. Yani 6 kere de düşürsen arkan varsa milli takım hocası olabilirsin dedim. Futbol emekçilerine asla saygısızlık yapmam. Milli takımda 6-7 bin liraya çalışan Ömer, Tuna hocalara, oradaki ekibe asla saygısızlık olarak adlandırılmaması gerekir. Biz söylersek önce kendi nefsimize söyleriz ama yönetenlerle ilgili her zaman problemim var bunu da gizlemiyorum."

Arslan, yeni spor yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Perşembe günü altyapıya gittim. Altyapıda bir toplantıya girdik, altyapı çocukları nasıl geliştirebiliriz. Çünkü 3 haftadır çocukları alıyorum, oynayamıyorlar. Oynayamayan altyapı çocuğunun gelişimi duruyor, bunu nasıl halledebiliriz diye. Toplantıyı bitirmek zorunda kaldık. Dediler ki 'acil bir lisans kiralamamız lazım'. Bu Türkiye'ye ait bir tabir. Biz teknik direktörsek gördüğümüz yanlışları tabi ki söyleyeceğiz. Türkiye'de her şey değişiyor, işte yöneticiler atanacak, kanunlar değişecek diye. Biz maça çıkıyoruz, bir hocayla fotoğrafa giriyoruz aynı hoca maç sonu röportaja giremiyor. Ben fotoğrafı başka biriyle çekiliyorum maçı başka biri yorumluyor. Bende diyorum ki Saffet abi 'Allah aşkına bir de hocaları dinleyin. İtalya'da Sarri bankacıyken hoca oldu. Anayasanın eşitlik maddesine istinaden diyoruz ki pro lisansı kaldırın. Şimdi düşünün benim lisansım yok burada başka biri konuşacak. Şimdi Nuri Şahin Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş 4 dil bilen, Dortmund, Real Madrid'de oynamış, Emre (Belözoğlu) de öyle en donanımlı insanları lisansı olmadığı için konuşamıyor ama lisanssız çalıştırıyorsun. O zaman konuşma şansı da verin. Bunlar Türk futbolu adına vizyon getiren insanlar, bunların da önünü açın."

Sadece yönetimsel değil hakemsel problemlerinin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Dün Adana Demirspor maçında bugün burada da yaşandı. Çifte standartla kararlar var biz bunları dile getirdiğimiz zaman 'ulan bu da çok konuşuyor' oluyor. Var olma mücadelesi veriyoruz. Malatya tarihinin en zor zamanlarını yaşıyor. Ben de diyorum ki 'el birliğiyle gelin bu çocuklar dağılmadan bu takımı tutalım, senemizi kurtaralım.' Futbolu ondan konuşmak istemiyorum ama bizim sorunumuz şu an sahada değil saha dışı. Bunu da çözülmesini bekliyorum. Konyaspor'u sonsuz tebrik ediyorum. Ahmet (Çalık) gibi çok değerli bir insanı ve futbolcusunu kaybetti ve ligin en üst seviyesinde kalmaya çalışıyor ve başarıyor. İlhan hoca ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum."

