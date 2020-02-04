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Yeni Malatyaspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

MALATYA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Sarı-siyahlı takım, ligde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 1 kez 3 puan alabildi - Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: - "Oynadığımız son 10 maçta tek galibiyet alabildik. Bu durum bizi fazlasıyla mutsuz ediyor. Takımımız iyi, üzerimizdeki bu negatif algıyı atmak istiyoruz. Her maça bu parolayla çıkıyoruz" - "MKE Ankaragücü maçıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. MKE Ankaragücü maçı inşallah çıkış maçımız olur"

VOLKAN KAŞİK - Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 1 kez galibiyetle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, son haftalarda istediği performansı sahaya yansıtamıyor.

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 10 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 10 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 10 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

HaftaRakip Sonuç 10. Kasımpaşa (D) 2-2 11. Göztepe (D) 1-1 12. Fenerbahçe 0-0 13. Gençlerbirliği (D) 3-3 14. Demir Grup Sivasspor 1-3 15. Beşiktaş (D) 0-2 16. Çaykur Rizespor 0-2 17. Gaziantep FK (D) 1-1 18. Medipol Başakşehir (D) 4-1 19. Trabzonspor (Ertelendi) 20. Aytemiz Alanyaspor (D) 2-1Ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 de mağlubiyet alan Malatya ekibi, 24 puan toplayabildi.

- "Çıkışa geçmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda talihsiz sonuçlar aldıklarını söyledi.

Deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında da istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Çelikel, "Aytemiz Alanyaspor maçında güçlüydük, rakibe fırsat da vermeyen oturaklı bir takım görüntüsü vardı ama maalesef ilk yarının bitmesine yakın şanssız bir gol yedik. Oyuna ortak olduğumuz dakikalarda kalemizde gol bulduk. İkinci yarı ise haksız bir penaltıyla ikinci golü yedik. 2-0'dan sonra takımın dengesi bozuldu." diye konuştu.

Çelikel, son haftalardaki sonuçların kendilerini mutsuz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oynadığımız son 10 maçta tek galibiyet alabildik. Bu durum bizi fazlasıyla mutsuz ediyor. Takımımız iyi, üzerimizdeki bu negatif algıyı atmak istiyoruz. Her maça bu parolayla çıkıyoruz. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Biz takımımızın arkasındayız. Takıma yapılan destek ve takviyeyle daha da güçlendik. Bu hafta sahamızda oynayacağımız MKE Ankaragücü maçıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. MKE Ankaragücü maçı inşallah çıkış maçımız olur. Çıkışa geçince takım da şehir de camia da havasını bulacak. Bu çıkışı en kısa sürede yapacağız."

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