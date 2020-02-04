Yeni Malatyaspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

- "Çıkışa geçmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda talihsiz sonuçlar aldıklarını söyledi.

Deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında da istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Çelikel, "Aytemiz Alanyaspor maçında güçlüydük, rakibe fırsat da vermeyen oturaklı bir takım görüntüsü vardı ama maalesef ilk yarının bitmesine yakın şanssız bir gol yedik. Oyuna ortak olduğumuz dakikalarda kalemizde gol bulduk. İkinci yarı ise haksız bir penaltıyla ikinci golü yedik. 2-0'dan sonra takımın dengesi bozuldu." diye konuştu.

Çelikel, son haftalardaki sonuçların kendilerini mutsuz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oynadığımız son 10 maçta tek galibiyet alabildik. Bu durum bizi fazlasıyla mutsuz ediyor. Takımımız iyi, üzerimizdeki bu negatif algıyı atmak istiyoruz. Her maça bu parolayla çıkıyoruz. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Biz takımımızın arkasındayız. Takıma yapılan destek ve takviyeyle daha da güçlendik. Bu hafta sahamızda oynayacağımız MKE Ankaragücü maçıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. MKE Ankaragücü maçı inşallah çıkış maçımız olur. Çıkışa geçince takım da şehir de camia da havasını bulacak. Bu çıkışı en kısa sürede yapacağız."

