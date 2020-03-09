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Yeni Malatyaspor Kulübünden "penaltı" açıklaması:

MALATYA HABERLERİ  | 09.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

"Sahamızda oynadığımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasında maçın sonucuna direkt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda neden VAR’a gidilmediğini kamuoyu önünde soruyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçta penaltı pozisyonunda hakemin neden VAR'a gitmediğinin açıklanmasını istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahamızda oynadığımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasında maçın sonucuna direkt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda neden VAR’a gidilmediğini kamuoyu önünde soruyoruz." ifadesine yer verildi.

Hatalara, yapılan haykırışlara rağmen yenilerinin eklendiğinin savunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konyaspor maçında 45 artılar oynanırken futbolcumuz Issam Chebake’in rakip takım futbolcusu Bajic’e ceza sahası içerisinde eliyle anlık teması sonrası hakem Cüneyt Çakır’ın tereddütsüz ve VAR’a başvurmadan penaltıya hükmedip, oyuncumuzu kırmızı kartla cezalandırması ağır ve de maçın sonucuna tesir eden bir hata olarak kayıtlara geçmiştir. Bu pozisyon için VAR hakemi Özgür Yankaya tarafından ‘izlenmeli’ tavsiyesinin olup olmadığını açıkçası merak ediyoruz. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır’ın da VAR’a gitmeden kulaklıktan pozisyonu yorumlaması ve penaltı ile birlikte bir de oyuncumuza kırmızı kart göstermesi futbol kamuoyunun büyük bir kesiminin şaşkınlığına neden olmuştur."

Galatasaray maçında da benzer bir durumun yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Ligde artık telafisi olmayan haftalara girildiği bir süreçte maçlarımızda bu tür şeylerin yaşanması bizleri tahammül noktasında son raddeye getirmiştir. Önümüzdeki Trabzonspor müsabakasına atanan hakemin takımların ligdeki durumu, kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gibi olmaması gereken etki unsurlarını kafasına takmadan yeşil zemine çıkarak müsabakayı hakkaniyetli bir şekilde yönetmesi en büyük temennimiz ve beklentimizdir."

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