YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

06.11.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı, tebrik ediyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı, tebrik ediyorum." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Rakiplerinin kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"Çünkü yedek kulübesine baktığımız zaman giren 4-5 oyuncu ilk 11'de rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı. İlk yarı 1-0 içeri girdik, 12 dakika içerisinde ikinci yarıda 2 gol yedik. Karşılaşma 1-0 iken Tetteh'in kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı, tebrik ediyorum. Emre (Belözoğlu) geldikten sonra da iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncuların yüzde 70'ine baktığımı zaman Avrupa Ligi'nde oynayan oyunculardan oluşuyor, güzel bir kadrosu var."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:15
İkindi
15:03
Akşam
17:29
Yatsı
18:47

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Asude Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Asude Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.