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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

01.11.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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