Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Mustafa Eskihellaç'a ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarı dolu maçlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz