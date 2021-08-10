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Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattı

10.08.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Mustafa Eskihellaç'a ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarı dolu maçlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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