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Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 26.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, Malatya temsilcisinin, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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