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Yeni Malatyaspor, Sadio Diallo'yu gönderdi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, oyuncusu Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor, Sadio Diallo'yu gönderdi

Transfer çalışmalarında kadrosuna katmak istediği oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya başladı. Yönetim, geçtiğimiz sezon Bastia takımından transfer edilen Diallo ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Yeni Malatyaspor formasıyla 14 karşılaşmada 834 dakika görev alan Diallo, performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcular arasında yer almıştı. Bu sezon Gineli futbolcuyu kadroda düşünmeyen teknik direktör Erol Bulut’un sunduğu rapor doğrultusunda yönetim, oyuncuyla görüşerek yollarını ayırdı.

Manuel Da Costa

HEDEFTE MANUEL DA COSTA VAR
Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibi Başakşehir’de forma giyen Manuel da Costa’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un listesinde yer aldığı öğrenilen Fas asıllı 1,91 metre boyundaki stoperin İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Manuel da Costa için girişimlerini sürdüren yönetimin, bu transferi kısa süre içerisinde noktalamak istediği öğrenildi.

Fiorentina Primavera, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United U23, AS Nancy-Lorraine, CD Nacional, PSV Eindhoven, Lokomotif Moskova, West Ham United, Sivasspor ve Olimpiakos takımlarının formalarını giyen Manuel da Costa, 2017-2018 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. Geride kalan sezon 11 karşılaşmada 872 dakika görev alan Manuel da Costa, forma giydiği 171 karşılaşmada 16 gol atıp, 3 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadio Diallo Yeni Malatyaspor Manuel Da Costa

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