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Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

12.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Yeni Malatyaspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, 41 haftada 45 puan topladı.

Sahasında en son Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin 41. haftasında sahasında Hatayspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet aldı. 2020 -2021 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, matematiksel olarak ligde kalmayı tamamlamış durumda.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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