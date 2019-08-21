Yeni Malatyaspor, Schalke 04'ten Hamza Mendyl ile anlaştı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Erkan Kaş’ın formsuzluğunu göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ile el sıkıştı.
Malatya ekibinin Türkiye’ye davet ettiği genç futbolcuyla yarın resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Hamza Mendyl, genç yaşında sergilediği performansla önce Fransa takımı Lille’in dikkatini çekti.
Başarılı sol bek daha sonra transfer olduğu Alman temsilcisi Schalke 04 ile uzun süreli bir sözleşme yaptı. Yeni Malatyaspor’un Mendyl ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi.
Hollanda Ferdi'yi konuşuyor
Beşiktaş transferi bitiriyor! Anlaşıldı
Merih Demiral'ın yerine milli yıldızı transfer ettiler!
Emre'nin 'çubuklu' mutluluğu
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip! İtalyan devi...
Merih basının karşısında! İddialı sözler
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Kaleciye yabancı madde atan zanlı yakalandı
Didier Drogba'dan sürpriz karar
Dünya yıldızı, Trabzon için Türkiye'de!
Eskişehir 1 puanı kurtardı
Bomba transfer resmen açıklandı
Milli futbolcumuz ile ilgili şok gerçek
Erzurum 2-0'dan döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum