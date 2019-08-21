SPOR

Yeni Malatyaspor, Schalke 04'ten Hamza Mendyl ile anlaştı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 21.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor, Schalke 04'ten Hamza Mendyl ile anlaştı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Erkan Kaş’ın formsuzluğunu göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ile el sıkıştı.

Malatya ekibinin Türkiye’ye davet ettiği genç futbolcuyla yarın resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Hamza Mendyl, genç yaşında sergilediği performansla önce Fransa takımı Lille’in dikkatini çekti.

Başarılı sol bek daha sonra transfer olduğu Alman temsilcisi Schalke 04 ile uzun süreli bir sözleşme yaptı. Yeni Malatyaspor’un Mendyl ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyorYalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor
Sergen Yalçın'ın tur umuduSergen Yalçın'ın tur umudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor schalke 04 Hamza Mendyl

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

İşte Ribery'nin yeni takımı!

İşte Ribery'nin yeni takımı!

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Malatya tur şansını zora soktu!

Malatya tur şansını zora soktu!

Yeni Malatyaspor’a Avrupa’da başarı ziyareti

Yeni Malatyaspor’a Avrupa’da başarı ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor, Schalke 04'ten Hamza Mendyl ile anlaştı

Schalke'den Malatya'ya transfer

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Sergen Yalçın: İlk maçın skorunu telafi edebiliriz

Sergen Yalçın'ın tur umudu

Ghaylene Chaalali ve stoperi Teenage Hadebe tura inanıyor

Malatyaspor tura inanıyor

Hakkı Çelikel: Partizan'ı eleyecek güçteyiz

''Partizan'ı eleyecek güçteyiz''

Yeni Malatyaspor umudunu koruyor

Yeni Malatyaspor umudunu koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.