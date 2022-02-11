Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Öte yandan, takımın bugün kara yolu ile Sivas'a gideceği ve karşılaşmanın son çalışmasını yarın Sivas'ta yaparak hazırlıklarını tamamlayacağı kaydedildi.



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