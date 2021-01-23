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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

23.01.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-siyahlı ekipte kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç ve kaleci Ertaç Özbir, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Forvet Benjamin Tetteh ile orta saha oyuncusu Moryke Fofana'nın durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Mustafa Eskihellaç ve Ertaç Özbir, antrenmanda fizyoterapist eşliğinde yürüyüş yaptı.

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