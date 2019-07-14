Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.
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