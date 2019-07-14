SPOR

Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.

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''Daha yapacak çok işimiz var''''Daha yapacak çok işimiz var''
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Teenage Hadebe

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