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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı

07.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

16 puanlı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.

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