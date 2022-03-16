Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan hakem eleştirisi:

VOLKAN KAŞİK - Spor Toto Süper Lig'de 20 puanla düşme hattında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, oyuncularının artık hakem hatalarını içselleştirdiğini belirterek, "Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda da çok hakem hataları oldu. Kaleci Ertaç Özbir, geçen hafta bana 'Malatya'ya, hakem hatalarına hoş geldin' dedi. Çocuklarda bu artık içselleşmiş, hakem her an bir şey yapabilir." dedi.

Ligde kötü bir dönem geçiren ve 28. haftada sarı-siyahlı takımda göreve başlayan teknik direktör Cihat Arslan, takımın durumu, kalan haftalardaki hedeflerini ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakemlerle ilgili kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, ligin tamamlanmasına kaç hafta kalırsa kalsın bu organizasyonun içerisinde kalmaları gerektiğini söyledi.

Kariyer planı da yapmadığını anlatan Arslan, "Çünkü Türk futboluna hizmet etme gibi bir derdimiz var. Doğru işler yaparak, görevimin gereğini sahaya yansıtmak istiyorum. Bu duygularla daha çok motive oluyorum, takıma da bu şekilde geldim. Bu pozitif durumu da takıma yansıtmaya çalışıyorum. Antrenman olsun, kişisel görüşmeler olsun bunları doğru yönetmeye çalışıyorum. Kısacası işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.

- "Dün 5 oyuncu bugün 2-3'ü daha idmana çıkmadı"

Arslan, göreve geldiğinde takımı ''biraz küskün'' gördüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Kendilerinden vazgeçmiş bir takım vardı, bu beni biraz üzdü. Çabuk vazgeçen, çabuk pes eden bir takım. Adana Demirspor maçında iyi bir periyot geçirdik, birbirimizi daha iyi anladık. Neler vermek istediğimi karşı tarafa sevgiyle beraber doğruları yansıtmaya çalıştığımı söyleyince oyunculardan geri dönüşü çok çabuk aldık. Altay maçında da çok pozitif geçti sadece bizi etkileyen iki önemli faktör oldu. Biri Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlanması, Sadık Çiftpınar'ın cezalı oluşu, yerli oyuncu konusunda biraz sorun yaşadık. Altay maçının haftası da çok kaliteli ve güzel geçti ama o gün biraz daha hakem ve VAR ön plana çıktı. Dün maçı tekrar izleyip analizini yaptık halen o pozisyonun penaltı olduğuna inanmıyorum. Penaltı olsa canımız acımazdı. Orada bir kırılma yaşadık tabii o kırılma bugün itibarıyla takıma daha çok yansıdı. Dün 5 oyuncu bugün 2-3'ü daha idmana çıkmadı. Bu biraz psikolojik, yani bırakma ve pes etme üzerine ama biz asla pes etmiyoruz. Elimizde kim varsa idmana çıkıyorsa onlarla devam edeceğiz. Küme düşebilir, kalabilir bunun mücadelesini verirken işimize olan saygıdan dolayı futbolcuların da bizim de tüm eforla sahada olmamız lazım. Hem antrenman hem de halen mücadele devam ediyorken sahada hazır olabilmemiz gerekiyor."

- "Başkan Altay maçında takımın sahadan çekilmesini istedi"

Cihat Arslan, Altay maçında bir haksızlığa uğradıklarını düşündüklerini anlatarak, "Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda da çok hakem hataları oldu. Kaleci Ertaç Özbir geçen hafta bana 'Malatya'ya, hakem hatalarına hoş geldin' dedi. Çocuklarda bu artık içselleşmiş, hakem her an bir şey yapabilir. Tabii kurumları yönetenler olaya daha ciddi bakmalılar. Başkan, Altay maçında takımın sahadan çekilmesini istedi. Ben de bunun doğru olmayacağını, futbol sahada sonuçlansın, maç izlensin, kamuoyunun da bunu değerlendireceğini söyledim o şekilde devamına karar verdik." şeklinde yaşadıklarını anlattı.

- "Şeffaflıktan yana olsunlar"

TFF Merkez Hakem Kurulunun hakemlerle ilgili kararına ilişkin ise Arslan, şunları söyledi:

"Tabii ki bunu iki taraf için de sıkıntılı görüyorum. Görevden alınanlar içinde bir cevap hakkı geliyor. Çünkü bir görevden alma var veya kurumun bu alınan hocalarımızın neden görevden alındığını açıklaması lazım. 'Biz böyle yaptık' hadi öyle olsun, varsa bir şey kamuoyuyla paylaşılmalı. Normal demokrasi işlediğinde herkesin bir savunma hakkı da olmalı diye düşünüyorum. Sizin de böyle suçlamanız var karşı taraf da bunun cevabını verir. Bu susarak halledilecek bir mesele değil bunu şeffaflıkla yönetmek, herkese bunu doğru izah etmek lazım ki herkes bu ligin şaibeli-şaibesiz olarak değerlendirmesini o zaman yapabilir. Biz kurumlarımıza sonuna kadar güveniyoruz, arkasındayız yapılan yanlışları da var eleştiririz ama onlar da şeffaflıktan yana olsunlar, rica ediyorum en küçük bir soru işareti herkesi yaralar."

- "Lig bitti havasından kesinlikle uzağız"

Bu hafta sahalarında Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan Arslan, her maça galibiyet için çıktıklarını ifade etti.

Arslan, tüm planlarının galibiyet üzerine kurduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"En azından sahada bir maç oynayabilelim, sahadaki o duruşumuz, Malatya'yı temsil etme noktasında bir hatamız olmasın. Galibiyet istiyoruz, galibiyet için çıkacağız, sonrasında çabalamadıktan sonra alınan hiçbir şeyi istemiyorum, mağlubiyetini de istemiyorum. Çabasız gelecek mağlubiyeti de asla kabul etmiyoruz. Bıraktık, lig bitti havasından kesinlikle uzağız, o pozisyonumuzu korumamız gerekiyor. Futbola, yaptığımız işe olan saygımızdan dolayı bu lig bitesiye kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Belki kötü geçerse de seneyi planlayacağız. Bu ömür de lig de devam ediyor. Ancak şu konu da haklı olarak çok konuşuluyor. Son olarak Adana Demirspor'un hocası da konuştu. Karşılaşmaları hakemlerden çok VAR yönetiyor. Burada da bir şey varsa belki ligden düşmenin kaldırılmanın olasılığı üstünde de konuşuluyorsa bunun da her türlü hazırlığını yaparız."

