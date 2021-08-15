Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalıştı.

Öte yandan, taraftarlar tesislere giderek, takıma moral ziyareti yaptı.



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