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Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından

16.08.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Hücumda ne kadar iştahlı oynuyorsak, savunmayı da aynı iştahla yapmamız gerekiyor."

MALATA (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Rakiplerinin analizini yaptıklarını hatırlatan Avcı, "Savunma ve hücumu rakibe göre çalıştık. Zemin dışardan yeni yapılmış görünse de iki taraf için sakatlanma riskinin çok fazla olduğu bir sahada mücadele ettik. Topa sahip olmada basit top kayıpları yaptık." ifadelerini kullandı.

"Oyunun başında skoru elimize aldık. Oyunda daha üstün olabilirdik." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Rakip özellikle kenar ortalarda çok etkili oluyordu, ilk gölü bundan yedik. Hücumda ne kadar iştahlı oynuyorsak, savunmayı da aynı iştahla yapmamız gerekiyor. Daha sezonun başı, takım savunmasıyla ilgili bir takım eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Başlangıçlar çok önemlidir. Hem Avrupa kupasında tur atlamak hem de lige böyle iyi bir başlangıç yapmak."

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